Retomadas buscas a desaparecidos no litoral de SP Os bombeiros retomaram hoje as buscas a dois homens desaparecidos neste feriado de Páscoa no mar de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, os banhistas, de 22 e 50 anos, desapareceram na manhã de ontem nas praias do Tenório e Praia Dura.