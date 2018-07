Retomadas buscas a jovem desaparecida em MG Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retomaram as buscas ao corpo de Kelli Marli dos Santos, de 17 anos, na manhã de hoje. A adolescente está desaparecida desde a semana passada, quando uma forte chuva atingiu o município de São Sebastião do Rio Preto, em Minas Gerais. Além de Kelli, outras quatro pessoas foram arrastadas pela enxurrada enquanto atravessavam uma ponte sobre um córrego afluente do Rio Preto. Os corpos de Alessandra dos Santos Silva Oliveira, de 21 anos, Daniela Marinho Ferreira, de 16 anos, Geraldo da Silva Araújo, de 38 anos, e Imária Marinho Ferreira, de 18 anos, já foram encontrados.