Retomadas buscas a jovem levado por enxurrada em SP Os bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas a um jovem de 18 anos, que desapareceu em uma enxurrada no município de Itaí, no interior de São Paulo, anteontem. Jeferson Henrique de Souza Cardoso voltava de bicicleta de uma pescaria, por volta das 11 horas, quando foi tentar atravessar a rua e caiu em uma canaleta, sendo arrastado pela enxurrada. Segundo os bombeiros, as buscas são feitas por barco, na represa onde deságua o ribeirão, para onde o jovem foi levado pela correnteza.