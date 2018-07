Retomadas buscas às crianças desaparecidas em MG O Corpo de Bombeiros de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, retomou hoje as buscas às duas crianças que desapareceram no início da tarde de ontem. Segundo a corporação, a menina de 3 anos e o menino de 4, que são vizinhos, foram vistos pela última vez próximo à margem do Rio Paraopeba, no bairro Colonial Santa Isabel. Uma equipe do Grupamento dos Bombeiros de Barreiro, bairro de Belo Horizonte, foi deslocada para ajudar no trabalho de buscas.