Retomadas buscas por operário soterrado no RS O Corpo de Bombeiros retomou nesta manhã as buscas pelo último operário soterrado em uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no bairro Hípica, na zona sul de Porto Alegre. Anteontem, uma laje desabou, matando um funcionário. A grande quantidade de entulho que está no local prejudica o trabalho de resgate.