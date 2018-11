Retomadas buscas por vítimas de afogamento em MG As equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã deste sábado, as buscas pelos corpos das três irmãs vítimas de afogamento, ontem, no Rio Doce, na cidade mineira de Bom Jesus do Galho. Segundo os bombeiros, estão sendo utilizados nas buscas um barco motorizado e uma equipe de mergulhadores que deve permanecer no local até o final da tarde.