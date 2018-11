Retomado julgamento de atleta acusado de matar ex-mulher

A sessão foi interrompida à 0h30 após o depoimento da quinta testemunha de defesa. Faltam ser ouvidas a mãe do réu, um amigo e um conselheiro tutelar da Bahia, que deve expor ao júri como era o relacionamento entre Evangelista e Ana Cláudia Melo da Silva, que tinha 18 anos. Janken é acusado de homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, meio cruel e não ter dado à vítima possibilidade de defesa. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão.

Ana Cláudia foi assassinada a facadas em 23 de março de 2009, no apartamento onde morava, no bairro Jardim da Saúde, zona sul da capital paulista. O casal havia acabado de retornar do jogo entre Corinthians e Santos quando Janken atacou a vítima após uma discussão. Na mesma noite, câmeras do prédio registraram o ex-jogador saindo do imóvel com o filho do casal.

Três dias depois, a polícia deteve Janken na casa da mãe dele, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Trazido para São Paulo, ele contou que discutiu com a jovem após flagrá-la conversando ao telefone celular com o goleiro Fábio Costa. Retom