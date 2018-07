Retomado julgamento em MG após pausa para o almoço Retomado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o julgamento do goleiro Bruno Fernandes. Ele é acusado da morte da ex-amante Eliza Samudio, de 24 anos. A ex-mulher do jogador, Dayanne Rodrigues do Carmo, é acusada de sequestro e cárcere privado do bebê do atleta com Eliza.