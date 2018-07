Retomado no STF julgamento sobre Raposa Serra do Sol A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga o modelo de demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi retomada por volta das 14h20 de hoje. O ministro Marco Aurélio Mello pediu vista do processo, mas o presidente da Corte, Gilmar Mendes, que interrompeu em seguida a sessão, retomou o julgamento para decidir se o pedido de Mello adia a votação ou se os outros ministros poderão apresentar seus votos ainda hoje. O único voto apresentado hoje foi do ministro Carlos Alberto Direito. Ele se manifestou favorável à demarcação contínua da área, mas impôs uma série de restrições.