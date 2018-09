Retorno a SP é tranquilo pelas principais rodovias

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior, a concessionária AutoBan informa que um comboio de uma companhia telefônica deve atrapalhar um pouco o trânsito, na Rodovia Anhanguera no sentido da capital, na altura do km 13.

A concessionária Viaoeste, que administra o sistema Castello Branco-Raposo Tavares, informa que o tráfego de veículos é normal nos dois sentidos. No Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, ligação entre a região metropolitana com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do litoral norte, a concessionária Ecopistas informa que são boas as condições de trânsito, inclusive nas alças de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Também está tranquilo o trânsito nas principais rodovias federais. Na Fernão Dias, que dá acesso ao sul de Minas, o tráfego de veículos flui bem, sem relatos de acidentes, informa a concessionária do Grupo OHL. Na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do País, também administrada pelo OHL, o trânsito está tranquilo. Na Rodovia NovaDutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o tráfego de veículos também é normal nos dois sentidos.