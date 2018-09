Retrato de escolas francesas leva Palma de Ouro em Cannes Vinte e um anos depois de Maurice Pialat e seu filme "Sob o Sol de Satã", o filme de um cineasta francês levou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, na sua 61a edição. O filme "Entre les murs", dirigido por Lauren Cantet, estava entre os favoritos para os principais prêmios. Críticos elogiaram o retrato realístico das brincadeiras e tensões das classes de aula e as pressões que os professores enfrentam. "O filme que queríamos fazer tinha que ser uma reflexão da sociedade francesa-múltipla, de várias faces, complexa", disse Cantet no palco da cerimônia de entrega dos prêmios, onde estava acompanhando pelo grande elenco formado por adolescentes. O presidente do júri ressaltou que a decisão foi unânime. Outro prêmio entregue de forma unânime pelo juri foi o prêmio de melhor interpretação masculina para Benício de Toro, que interpreta o papel de Che Guevarra no "Che", um longa metragem de Steven Soderbergh onde o brasileiro Rodrigo Santoro interpreta Raúl Castro. O prêmio de melhor interpretação feminina ficou com a brasileira Sandra Carveloni, de "Linha de Passe", do cineasta Walter Salles. O Grand Prix foi destinado para "Gomorra", do cineasta italiano Mattero Garrone. (Por Mike Collett-White)