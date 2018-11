Retrô na tela: 2010, a reprise

Nada melhor que a TV para endossar como a tecnologia avança a passos tão mais largos que o conteúdo. No ano prestes a fechar a década, poucas foram as ideias originais capazes de fazer o telespectador se contentar diante de um único canal. O controle remoto nunca foi tão impaciente e diante de uma gama de canais que nunca foi tão numerosa. A TV por assinatura atingiu 10 milhões de lares no País e dar uma espiada na novela já não parece suficiente. Em busca do foco perdido do telespectador, canais se desdobraram na produção de séries em pequenas temporadas, na linguagem informal do telejornal e no slow motion do gol em alta definição. A tão alardeada chegada da TV digital não abalou a plateia, mas alimentou a venda de plasmas e LCDs. O show continua.

HOLOFOTE

Hebe. Este ano foi dela: a apresentadora foi destaque não só por sua coragem e otimismo ao lutar contra um câncer, mas pelo lançamento, aos 81 anos, de seu primeiro DVD como cantora e por deixar o SBT após 25 anos de casa.

Rodrigo Faro. Com um quadro de namoro, 4h30 no ar, figurinos esdrúxulos e dancinhas bem coreografadas, o apresentador se consagrou em 2010 como o rei do sábado na TV, tanto em ibope quanto em carisma.

Marília Gabriela. Parafraseando a própria: ‘Ela é atriz, cantora, apresentadora, jornalista’... e hoje onipresente na TV. Em 2010, além de sua atração no GNT, ganhou mais dois programas de entrevista, no SBT e Cultura, e fez shows de jazz.

ESCÂNDALO

Silvio Santos foi notícia no fim do ano, mas não por causa da TV. Prestes a completar 80 anos, o empresário teve de pedir auxílio do Fundo Garantidor de Créditos para cobrir uma fraude em seu Banco PanAmericano.

COBERTURA

Copa. A Globo apostou no jornalismo mais informal de Tiago Leifert e inovou as mesas-redondas com seu Central da Copa, que também teve a participação do ex-jogador Caio Ribeiro e recebeu diversos convidados. A atração ficou no ar durante a cobertura da Copa do Mundo da África e deixou saudade.

Eleições. Se a cobertura da Copa trouxe inovação, a das eleições apresentou mais do mesmo. Todos os canais que promoveram debates se submeteram a regras que, impostas por partidos e candidatos, engessaram a discussão e restringiram o direito de contestação de mediadores e perguntadores.

ALTA E BAIXA

Seriados nacionais. A Globo se deu bem na produção de seriados, com destaque para A Cura, de João Emanuel Carneiro, com Selton Mello e Andréia Horta, e S.O.S Emergência, de Daniel Adjafre e Marcius Melhem, com Marisa Orth, Ney Latorraca e Bruno Garcia. Isso sem falar em Afinal, O Que Querem as Mulheres? e As Cariocas.

Ibope de novela. O que a Globo ganhou em seriados, perdeu nas novelas das 9. Mesmo sendo o produto de maior audiência da TV, os folhetins tiveram grande baixa de ibope. Passione, até este mês, somou média de 34, 2 pontos de audiência. A antecessora, Viver a Vida, teve 35,3. Antes, Caminho das Índias atingiu 37, 5 e A Favorita, 39.

INDEPENDENTE

Atrações como Segurança em Jogo, da Discovery com a Mixer, crescem na TV paga em canais como o GNT, History e Biography, entre outros.

HUMOR

Fora do ar. O Casseta & Planeta Urgente! sai da grade da Globo após 18 anos de vida, mas os humoristas continuam a parceria. O grupo promete criar uma nova atração para a emissora no segundo semestre de 2011, após férias prolongadas.

Fim de caso 1. Paulo Bonfá e Marco Bianchi se despedem da parceria e da MTV, após oito anos de RockGol. A dupla deve seguir rumos diferentes: Bonfá quer seguir no esporte, e Bianchi, no humor.

Fim de caso 2. Hermes e Renato saíram da MTV para integrar o Legendários e, além de perderem o nome e integrantes, perderam a graça. Hoje, eles se chamam Banana Mecânica. Então, tá!

Muito barulho por nada. Com a promessa do tal humor do bem, sem apelação, Legendários, da Record, não cumpriu a tarefa e ainda foi acusado de se inspirar no CQC e no Pânico.

Banda larga. Famosos na web, humoristas do improviso migraram para TV. Na Band, o É Tudo Improviso terá 2ª temporada. Na MTV, o Quinta Categoria e o Comédia MTV também agradaram.

MUNDO CÃO

Perseguição na tela. Com uma perseguição policial nas ruas de São Paulo exibida em tempo real, com imagens feitas de um helicóptero, o Brasil Urgente, da Band, foi notícia no início de outubro. A cena foi reproduzida em noticiários de outras emissoras e na internet.

Brasil descobre COPS. Band e RedeTV! apostam em programas no estilo do reality show americano COPS. Polícia 24H, da Band, e Operação de Risco, da RedeTV!, acompanham policiais de verdade em ação nas ruas de São Paulo. Ambos os programas rendem boa audiência.

MICO DO ANO

Erros em série. Depois de ser protagonista do pífio seriado Na Forma da Lei, de Antônio Calmon, a atriz Ana Paula Arósio, que seria protagonista de Insensato Coração, próxima novela das 9 da Globo, não compareceu às gravações.

TROFÉUS

Troféu Cabral. Antigo sonho da Globo, o Viva, canal de reprises lançado em maio, redescobriu a América e hoje é o 9º mais visto da TV paga, entre mulheres com mais de 25 anos. A volta de Vale Tudo é o maior sucesso e mesmo no ingrato horário em que vai ao ar, à 0h45, virou assunto dos mais comentados no Twitter.

Troféu Não Me Faz Rir. Sucesso na internet, o blog da drag queen fictícia Katylene (pseudônimo de Daniel Carvalho) perdeu a graça ao virar programa na MTV. Nem o humor ácido da personagem resistiu ao formato tosco e à dublagem esquisita.

Troféu Merchan Neves. Recordista em merchandising, Passione vence pelo bombardeio de propagandas de bicicleta, panetone, banco, hospital, roupas e até máquina de cartão de crédito. Divide o troféu, com o CQC, que vence pelo 2º ano.

Troféu Freezer. Pelo segundo ano consecutivo, Daniella Cicarelli foi a pessoa que mais teve férias remuneradas na TV brasileira. Seu programa na Band com Otávio Mesquita, o formato Zero Bala, da Endemol, durou apenas três meses, até fevereiro. Seu contrato com a emissora termina neste mês, e nada indica uma renovação.

Troféu Cebola. Bem que Taís Araújo, a Helena de Manoel Carlos do ano, tentou, mas foi Alinne Moraes, na pele da Luciana, quem sofreu horrores, inaugurou o papel de cadeirante na TV brasileira e levou o troféu de mais chorona.

Troféu Zé Mayer. Mesmo com o homenageado do troféu no papel de mais um garanhão - o Marcos de Viver a Vida (Globo) -, o(a) ‘pegador(a)’ da vez é a vilã Clara (Mariana Ximenez), que já soma 4 romances.

Troféu Barraco. O prêmio antes denominado Zinedine Zidane, o brigão da Copa de 2006, mudou de nome, mas continua a homenagear uma Copa do Mundo. A briga entre Dunga e Globo, quando o então técnico xingou o repórter Alex Escobar e chamou a Globo de emissora de m... rendeu campanha na web - a favor de Dunga.

Troféus Extreme Makeover e 15 Minutos de Fama. Depois da recauchutagem geral, Geisy Arruda prorrogou seus minutos de fama por todo o ano de 2010: entrou em reality show, posou nua e até lançou biografia.

Troféu Bordão. Depois que Zina (aquele do "Brilha muito no Corinthians") se enrolou com a Justiça, o Pânico na TV! elegeu outra figura esquisita para divertir os domingos: Charles Henriquepédia, com seu bordão: "Aaaah! Moleeeque".

TECLA SAP

Cheia de enigmas científicos, o aguardado final de Lost foi simplista e espiritual. Alguém entendeu?