Réu é condenado a 58 anos por matar esposa e cunhada O empresário João Marcelo Augustini, acusado de matar a ex-mulher e a irmã dela em dezembro de 2005, foi condenado em Piracicaba, no interior de São Paulo, a 58 anos e seis meses de reclusão, segundo o Tribunal de Justiça (TJ). Edilene Borghese Augustini, de 45 anos, foi morta com quatro tiros e sua irmã Delci Ana Borghese Igreja, com dois.