Reunião arrecada fundos para socorro em Mianmar

Dezenas de representantes internacionais vão se reunir neste domingo na capital de Mianmar, Yangun, para levantar fundos para a reconstrução do país, devastado pelo ciclone Nargis que deixou 78 mil mortos. Alguns diplomatas afirmam que o encontro patrocinado pelas Nações Unidas vai ser usado também para pressionar o governo birmanês a liberar o acesso de organizações humanitárias a algumas das áreas mais afetadas. Na sexta-feira, líderes da antiga Birmânia afirmaram que autorizariam funcionários de agências humanitárias a entrar, mas até o momento, isso não teria acontecido. Três semanas depois do desastre, estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas ainda não tenham recebido socorro. A conferência organizada pela ONU e pela Associação dos Países da Ásia Oriental deve reunir representantes de 44 países. Base em Bangcoc No sábado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, inaugurou em Bangcoc, capital da Tailândia, um novo centro que servirá de base para as equipes internacionais de assistência às vítimas do ciclone. A base fica em um antigo aeroporto e foi inaugurada para acelerar o auxílio aos sobreviventes do desastre e armazenar os suprimentos que serão encaminhados ao aeroporto de Yangun. Segundo Ki-Moon, trata-se de um "posto crítico que irá salvar vidas". "[O centro] irá possibilitar o trânsito de aviões maiores e mais auxílio poderá ser trazido de todas as partes do mundo", disse o secretário-geral. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.