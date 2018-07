Reunião da CPI a portas fechadas revolta população A reunião entre membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus nesta quinta-feira, 15, ocorreu a portas fechadas para a população, o que gerou revolta do lado de fora da Câmara de Vereadores do Rio. Policiais militares, equipados com escudos, bloqueiam os acessos à entrada do prédio, na Cinelândia (centro da capital fluminense).