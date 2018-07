Reunião da OMC chama a atenção pelos protestos

A polícia suíça já se preparou para o pior dos cenários, com um forte esquema de segurança e arames farpados espalhados pela cidade. Mas até ontem ninguém sabia dizer quantos seriam os manifestantes que enfrentariam o início do inverno suíço para manifestar nas ruas de Genebra.

Os ativistas insistem que serão mais de 5 mil a manifestar, incluindo fazendeiros, pescadores, representantes de consumidores e operários. O lema da campanha: "Nosso Mundo não está à Venda".

Para os ativistas, a agenda da OMC não condiz com a atual realidade do mundo. "Trata-se de uma agenda de um mundo pré-crise", afirma um comunicado das entidades. O que as entidades querem é não apenas que a Rodada seja interrompida, mas sim que a liberalização já feita nos últimos anos seja revista.

"Expandir o modelo de abertura comercial apenas vai aumentar a crise em que vivemos", disseram as ONGs. As entidades chegam a acusar ainda o modelo proposto pela OMC de estar contribuindo para aumentar as emissões de CO2. A ideia que as entidades defenderão será de abandonar a Rodada Doha e "construir uma nova ordem econômica mundial".

Mas a própria imprensa internacional não vem mostrando mais o mesmo interesse pela entidade como nas conferências passadas. Em 2005, na última reunião ministerial em Hong Kong, mais de 3 mil jornalistas estiveram presentes na cidade asiática. Dessa vez, a OMC recebeu menos de 400 pedidos de credenciais para jornalistas.