Reunião da OMC se arrasta sem avanços suficientes para acordo As negociações para salvar um acordocomercial global prosseguirão na sexta-feira depois de osministros terem realizado avanços mínimos, nesta quinta-feira,na tentativa de impedir a suspensão da Rodada de Doha daOrganização Mundial de Comércio. "Há algum avanço...mas nem perto do que precisamos", dissea representante de Comércio dos EUA, Susan Schwab, após reuniãocom outros representantes comerciais no quarto dia denegociações emergenciais em Genebra. "Alguns países estão se esforçando mais do que outros, everemos amanhã se todos estão preparados para fazer sua parte." O ministro brasileiro das Relações Exteriores, CelsoAmorim, também afirmou que sexta-feira deve ser um dia decisivopara as negociações. O ministro do comércio indiano, Kamal Nath, declarou que asnegociações estão avançando "aos poucos". Mas o comissário deComércio da UE, Peter Mandelson, respondeu "Não" ao serquestionado sobre se houve progresso. Persiste o impasse entre países ricos e pobres sobre quemdeve dar o próximo passo. Originalmente, as negociaçõesdeveriam ir até sábado, mas dirigentes afirmam que ou elasfracassam antes disso devido às divergências ou elas searrastarão pela próxima semana. Os EUA e a União Européia já fizeram ofertas para reduzirtarifas e subsídios agrícolas, e agora pressionam os paísesemergentes, como Brasil, Índia e China, a apresentarempropostas mais generosas na abertura para serviços e produtosindustriais. Os países emergentes dizem que as ofertas de Washington eBruxelas são insuficientes para que a Rodada de Doha, lançadaem 2001, alcance seu objetivo de ajudar os produtores maispobres. "As negociações estão trancadas, mas a chave paradestrancá-las está nas mãos das economias emergentes", disse àReuters o representante italiano, Adolfo Urso. O indiano Nath afirmou que os EUA precisam ir além daoferta feita nesta semana de limitar seus subsídios agrícolas a15 bilhões de dólares por ano, quase um terço do teto atual maso dobro dos pagamentos do ano passado. Nath explicou que as negociações estão "avançando" em áreasque vão da determinação do teto dos subsídios agrícolas àstarifas sobre bens industriais. FATOR SARKOZY As negociações de Doha sofreram novas críticas dopresidente da França, Nicolas Sarkozy, que se mostroupreocupado com a redução das tarifas agrícolas para a UE. Eleafirmou que não poderia assinar um acordo com base na situaçãoatual das negociações. Esses comentários foram rebatidos pela Alemanha, grandeexportador mundial. "Tem-se a impressão de que a França não quer ver umaconclusão positiva", disse uma autoridade alemã. "Há diferentespontos de vista entre Alemanha e França. A Alemanha vaicontinuar lutando por uma conclusão bem-sucedida." (Reportagem adicional de Laura MacInnis, Robin Pomeroy eWilliam Schomberg em Genebra, e Gernot Heller em Berlim)