Reunião de professores interdita parte da Av. Paulista

Segundo informou a Polícia Militar, a ação é pacífica, mas de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a assembleia atrapalha o trânsito no local. As faixas da via, no sentido Consolação, foram interditadas às 15h15, causando 1,5 quilômetro de lentidão da Praça Osvaldo Cruz até a Rua Professor Otávio Mendes. No sentido Paraíso, o tráfego tem 1 quilômetro de morosidade da Rua da Consolação até a Alameda Casa Branca.

A categoria entrou em greve por tempo indeterminado para reivindicar 34,3% de reajuste salarial e incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados. Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp), o movimento grevista alcançou 60% de adesão em todo o Estado.