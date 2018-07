Reunião de reitores e grevistas em SP acaba sem acordo

Para o diretor de base do Sintusp, Magno de Carvalho, continua a greve que paralisa parte dos serviços da USP desde 5 de maio. ?Não houve avanços e a reunião foi de apresentação de propostas deles.? O presidente da Adusp, Otaviano Helene, questionou a planilha de custos da universidade. ?Na reunião anterior o orçamento apresentado trazia aumento de custos com folha de pagamento em 12%, sendo que o incremento no salário foi de 6%. A justificativa eram os aposentados, contabilizados duplamente. Hoje (ontem) eles justificaram essa diferença dizendo que era o investimento em plano de carreiras. No mínimo, não há transparência na gestão dos recursos da universidade.?

Em nota, o Cruesp disse que ?reitera sua disposição em manter o poder aquisitivo dos salários?, oferecendo reajuste baseado no índice IPC-Fipe, ?mesmo em face da queda de 4,88% da arrecadação do ICMS de janeiro a maio, em relação aos valores previstos para o período?. Com relação à Univesp, o recuo não foi considerado uma vitória, já que o adiamento do curso aconteceu por causa de um atraso na assinatura do convênio com o governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.