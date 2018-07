Reunião no Chile discute futuro das baleias

Cerca de 500 delegados de 78 países participam na capital do Chile, Santiago, da 60ª reunião anual da Comissão Internacional Baleeira (CIB). Na abertura do encontro, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, enviou ao Congresso um projeto de lei para a criação de um santuário de baleias na costa chilena, onde a caça será proibida. O encontro, com duração de cinco dias, reúne países favoráveis e contrários à caça de baleias. Durante a reunião, os participantes vão debater se a caça e o comércio de baleias devem ser regulamentados ou se é necessário pôr um fim definitivo à prática. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.