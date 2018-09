Reunião no Japão entra em fase decisiva A mais importante reunião do mundo sobre biodiversidade entra hoje em sua fase decisiva, com muita coisa ainda a ser negociada. Os pontos mais críticos na agenda continuam em aberto e terão de ser fechados nos próximos três dias pelos ministros de Estado que chegaram ao Japão para o chamado "segmento de alto nível" da 10.ª Conferência das Partes (COP-10) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que termina na sexta-feira, em Nagoya.