Reunião partidária termina com morto e ferido no Guarujá Uma reunião do diretório municipal do Partido Pátria Livre (PPL), que ocorria em uma sede improvisada, na Rua Mário Silveira, 305, atrás do 1º Distrito Policial, no Jardim Conceiçãozinha, no Distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral sul paulista, terminou, por volta das 20h de ontem, com a morte do ex-secretário de governo de Guarujá Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira, de 47 anos, que, naquele momento, presidia a comissão provisória da legenda.