Reunião tenta conciliação sobre ocupação na USP

Teve início às 10 horas deste sábado, reunião de conciliação entre os envolvidos na ocupação da Universidade de São Paulo. A reunião acontece no Fórum Hely Lopes de Meirelles, no centro da cidade, e estão presentes representantes da reitoria e dos estudantes. Não há previsão do horário de término da reunião.

Uma notificação judicial entregue no final da tarde desta sexta-feira aos estudantes determinou que os alunos que permanecem no prédio da Reitoria desde a última terça-feira deixem o local até as 17 horas de hoje. Há autorização de uso de força policial caso eles se recusem a deixar o prédio.

Os estudantes da universidade reivindicam a revisão do convênio entre a Reitoria e a Secretaria de Segurança Pública, pedindo a saída da PM da Cidade Universitária, e a revisão dos processos administrativos contra estudantes e funcionários da Universidade.

Eles pretendem ocupar a Reitoria até a próxima quarta-feira, para quando já foi marcada uma nova assembleia, que contará também com a participação do Sindicato dos Trabalhadores da USP.

A Reitoria chegou a propor que os estudantes saíssem antes para que grupos de discussão debatessem as reivindicações do movimento estudantil, o que não foi aceito pelos ocupantes.