Réus depõem em julgamento sobre caso Eliza Samudio Os réus Elenilson Vitor da Silva e Wemerson Marques de Souza, acusados de envolvimento no caso da morte de Eliza Samudio, são ouvidos na tarde desta quarta-feira, 28, no Fórum Doutor Pedro Aleixo, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Os dois são acusados de sequestrar e manter em cárcere privado o filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno Fernandes, Bruno Samudio. Esse é o primeiro dia do julgamento da dupla, que teve início às 9h.