Réus depõem em terceiro dia do júri do Carandiru

Desde o início do julgamento, 24 dos 26 acusados estão presentes no plenário - dois deles não teriam comparecido por motivos de saúde. Com a dispensa de parte das testemunhas de defesa e de acusação e com a maioria dos policiais optando pelo silêncio, o julgamento deve terminar antes do previsto - inicialmente esperava-se que a decisão do júri saísse em duas semanas.

Estratégia

Nesse segundo dia de julgamento, a advogada de defesa dos PMs, Ieda Ribeiro de Souza, procurou provar a legitimidade da entrada dos policiais no Carandiru, além da tentativa de desconstruir os depoimentos da acusação. Para a promotoria, a invasão foi legítima, mas houve crime na ação. Os promotores destacaram ainda que a defesa trouxe apenas testemunhas que não viram nada do que ocorreu do lado de dentro da Casa de Detenção no dia da chacina.