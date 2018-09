Réus do caso Bruno chegam ao Fórum de Contagem-MG O goleiro Bruno Fernandes de Souza, a mulher dele, Dayanne Fernandes, a ex-noiva dele, Fernanda Gomes de Castro, e outros acusados no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta, chegaram ao Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), para mais uma audiência que apura o caso. A sessão estava programada para começar às 9h30. Bruno está preso desde julho pelo sumiço - e já considerada morte - de Eliza. Ela tentava provar na Justiça que o ex-goleiro do Flamengo é pai do filho dela.