Réus ficam em silêncio no 5º dia de júri do Carandiru O quinto dia de julgamento do massacre do Carandiru começou com o interrogatório dos réus às 11h57 desta sexta-feira, 19, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Os policiais militares interrogados preferiram se manter calados e não responder a nenhuma pergunta.