Réveillon de Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas

RIO - Um painel de mil metros quadrados com milhares de miniplacas de LED, do mesmo tipo das que foram usadas na abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, será a grande novidade do palco principal do Réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio. A Riotur espera 2 milhões de pessoas; 752 mil delas, turistas.

O esquema de trânsito para este ano também é uma novidade: nem mesmo os moradores poderão circular de carro pelo bairro entre 22h deste domingo, 30, e 4h de segunda-feira, 31.

A proibição vale para carros particulares, ônibus e táxis (menos os adaptados para transporte de deficientes físicos, que poderão circular). A melhor opção de transporte público é o metrô: foram colocados à venda 143 mil bilhetes. Haverá também quatro pontos de embarque de ônibus, todos em bairros vizinhos.

A partir de 4h, ônibus e táxis convencionais podem voltar a entrar em Copacabana. Carros particulares, só depois das 6h. A festa começa às 20h. No palco principal, em frente ao Copacabana Palace, vão se apresentar artistas como Claudia Leitte, Diogo Nogueira e a bateria da escola de samba Unidos da Tijuca. Outros dois palcos foram montados na praia de Copacabana, um no Leme, e mais nove nas demais regiões da cidade, como Madureira, Ilha do Governador, Penha e Flamengo.