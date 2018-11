Réveillon de Copacabana deve ter fogos mais visíveis Frequentadora do réveillon de Copacabana, a produtora carioca Sheila Roza assistiu às últimas edições da festa com olhar crítico. Duas falhas a incomodavam: a visibilidade ruim dos fogos no fim da praia e a insuficiência de torres de som. Sócia da empresa SRCOM, à frente este ano do chamado "réveillon da década de ouro do Rio", ela promete corrigi-las. Serão 15 minutos de queima de 20 toneladas de fogos, distribuídos por 11 balsas - duas a mais do que em 2009 e mais próximas umas das outras.