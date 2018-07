Réveillon deve ter chuva em SP e no litoral

A partir de sexta-feira, porém, os dias já serão menos quentes. Pancadas de chuva e trovoadas devem ocorrer à tarde e à noite em todo o Estado. Em alguns pontos isolados, podem ter até granizo. Esse tempo permanece até segunda-feira.

Segundo a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, a previsão é de dias com muito mormaço. "As temperaturas vão ficar menos altas, mas esfriar é um exagero. O céu deve ficar carregado de nuvens e chuvas torrenciais devem acontecer no fim da tarde", afirma.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) calcula que as temperaturas médias do Estado não devem ultrapassar os 28°C nos próximos dias. "O domingo vai ser especialmente chuvoso", alerta Neide Oliveira, meteorologista do Inmet.

Noite quente

Nesta quarta-feira, o calor foi intenso na capital, principalmente durante a madrugada. O Inmet registrou a maior temperatura mínima do ano, de 23,9°C. Essa foi também a maior mínima de dezembro desde 2005, quando os termômetros atingiram 24,9°C. Neide explica que, como a temperatura foi alta na terça-feira, foi mais difícil para o calor se dissipar, o que refletiu em uma noite quente.

Em São Sebastião, os termômetros em algumas ruas da cidade oscilaram entre 43°C e 46°C durante a tarde. "Estou de folga e está impossível ficar em casa, mas, mesmo aqui na sombra, está muito calor. O jeito é a cada 15 minutos tomar banho de mar", disse Aparecida Gomes Silva, de 28 anos, que estava sob uma árvore com uma amiga na Praia do Arrastão, em São Sebastião.

O Inmet prevê que hoje os termômetros cheguem a 28°C em São Paulo e pode haver queda de granizo em pontos isolados da cidade. No litoral, a máxima deve ser de 32°C e a mínima, de 23°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.