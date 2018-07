Réveillon do Rio tem atrasos em festa

RIO - As empresas que disputarão o comando do principal réveillon do País, o da Praia de Copacabana, no Rio, só serão conhecidas no dia 18 de novembro, a menos de 45 dias da festa. Por duas vezes, a prefeitura prorrogou o prazo para que as empresas interessadas se habilitassem. O atraso ocorre por dificuldades de conseguir patrocínio para a festa, que em 2012 custou R$ 17 milhões.

Para se ter ideia da demora para definir o réveillon, em 2012, a SRCOM-SR Promoções Culturais Ltda teve a proposta avaliada em 26 de setembro. A comissão da Secretaria de Turismo pediu ajustes ao projeto e a empresa foi declarada vencedora em 14 de novembro. Este ano, as propostas só serão abertas no dia 18.

Se o mesmo rito fosse seguido, com os mesmos 49 dias de prazo entre a análise da proposta, as modificações e o anúncio final, a vencedora só seria declarada em 2014. Em licitações, há o risco ainda de empresas derrotadas contestarem o resultado da disputa na Justiça.

Em nota, a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) afirmou que "os prazos estão dentro da normalidade dos últimos anos" e que os adiamentos ocorrem a fim de "dar mais tempo para que as empresas interessadas em produzir a festa busquem patrocínios privados".

"A Riotur garante que não há nenhum tipo de atraso em relação ao resultado do caderno de encargos e contrapartidas do Réveillon 2014 e que a exemplo dos anos anteriores, a divulgação da empresa produtora do evento acontecerá em novembro. Qualquer tipo de informação contrária a isso, trata-se de mera especulação", diz o texto.

A festa deste ano prevê 20 minutos de queima de fogos, distribuídos em 10 balsas - quatro minutos a mais do que em 2012, quando foram usadas 2.330 bombas. O caderno de encargos deixava em aberto o tema do evento. Mas a prefeitura sugeriu que fizesse referência ao Rio.

2012. Além dos 16 minutos de fogos, a virada de 2012-2013 teve ainda shows de Claudia Leitte, Diogo Nogueira, Baby do Brasil e Sorriso Maroto. Pela primeira vez, luzes multicoloridas foram projetadas das balsas em direção à praia, durante a queima de fogos. A festa do ano passado teve entre os patrocinadores empresas como Coca-Cola, Light, Bradesco, Petrobrás, Claro, Embratel e Skol.

A SRCOM-SR, que ganhou a licitação nos últimos seis anos, anunciou que já apresentou a proposta este ano, até mesmo com a carta de intenção dos patrocinadores. Entre eles, alguns dos que financiaram a festa da virada em 2012.

A empresa, que tem entre os sócios o cenógrafo Abel Gomes, será responsável também pela abertura e encerramento da Olimpíada. Procurada para saber se a demora no anúncio da vencedora pode prejudicar a organização da festa ou encarecê-la, a SRCOM não se pronunciou.