Réveillon: Guarda Municipal/RJ registra 17 ocorrências A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) registrou, das 7h da manhã do dia 31 até 17h do dia 1º de janeiro, 17 ocorrências durante a Operação Réveillon 2012. O tempo chuvoso contribuiu para a queda no número das ocorrências como, por exemplo, o número de crianças perdidas nas praias. Durante o Réveillon de 2011, foram registradas 44 ocorrências.