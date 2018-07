Réveillon na Paulista deve reunir 2,3 milhões de pessoas Pela primeira vez a festa de réveillon na Avenida Paulista terá mais de um patrocinador principal. Juntos, Magazine Luiza, Banco Itaú, Vivo e Brahma investiram cerca de R$ 3,5 milhões na produção. Até a semana passada, a Prefeitura de São Paulo tentava obter patrocínio para o espetáculo e não garantia a realização do evento, cujas atrações só foram confirmadas ontem, a menos de duas semanas do evento. O evento, que começa às 20 horas do dia 31 e termina às 2h30, deverá atrair mais de 2 milhões de pessoas. Apesar da dificuldade, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) comemorou o fechamento do acordo. ?Em um momento de crise econômica internacional é interessante que a gente consiga mobilizar patrocinadores.? A 12ª edição do Réveillon na Paulista será, segundo Kassab, a maior já realizada. O evento terá apresentação do cantor Daniel, das bandas Skank e Babado Novo e da campeã do carnaval de São Paulo em 2008, a Vai-Vai, que encerrará a festa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.