Réveillon vip no Rio custa até R$ 2,5 mil

Com vista panorâmica privilegiada da orla, a festa no Forte de Copacabana espera atrair 5 mil pessoas. A decoração é assinada por Abel Gomes, responsável pela cenografia de abertura e encerramento da Olimpíada de 2016. Haverá shows de Jorge Ben Jor e do fenômeno pop Apl.De.Ap, do Black Eyed Peas.

Para quem quiser ver o espetáculo dos fogos do alto, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar oferecem o cenário ideal. O Pão de Açúcar terá a 7.ª edição do Réveillon do Morro, com MPB, soul music e a bateria do Salgueiro.

No Copacabana Palace, vips precisarão desembolsar no mínimo R$ 2 mil para celebrar a virada. Serão três opções de serviço. Quem optar pela festa no Ristorante Hotel Cipriani terá som de piano e menu degustação do chef executivo Nicola Finamore. No Restaurante Pérgula, o ambiente será animado por Djs.

O valor mais alto - R$ 2.530 - será para quem optar pela festa dos Salões Nobre, Golden e Frontais, com bufê do chef Francesco Carli. Na frente do Copacabana Palace, será montado o principal palco da virada, que terá shows de Diogo Nogueira, Unidos da Tijuca e Claudia Leitte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.