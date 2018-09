Revelada proteína que regula relógio biológico

Cientistas argentinos descobriram que uma mesma proteína cumpre o papel de regulação do relógio biológico de plantas e insetos. A proteína conhecida como PRMT5, que controla os ciclos de atividade e descanso da mosca-da-fruta, também regula as atividades de uma planta da família do repolho. "As plantas e moscas que apresentaram mutação no PRMT5 tiveram o comportamento alterado", disse Marcelo Yanovsky, diretor do laboratório de Genômica Vegetal do Instituto Leloir, de Buenos Aires.