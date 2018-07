Revisão da ANTT reduz teto tarifário da ALL em até 47%

Segundo a companhia, maior operadora ferroviária do país, a revisão aprovada na semana passada pela agência cortou o teto tarifário da ALL Malha Sul, ALL Malha Paulista e ALL Malha Oeste em 15, 29 e 47 por cento, respectivamente. Além disso, a revisão estabeleceu tarifas máximas para a ALL Malha Norte.

Na semana passada, a ANTT havia informado que o teto das tarifas cairia, em média, 25 por cento, como parte da primeira revisão promovida pela agência sobre as concessionárias do setor .

As revisões foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e envolvem, além das concessionárias da ALL, vias como Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória a Minas e as operadas pela MRS Logística.

A íntegra das tarifas aplicadas está disponível em: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=10/09/2012&jornal=1&pagina=88&totalArquivos=136

(Por Alberto Alerigi Jr.)