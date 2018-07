Revisão de dados do Inpe atesta menor desmatamento em 24 anos O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o governo federal anunciaram ontem o índice oficial de desmatamento na Amazônia no ano passado: 6.418 km2, medidos entre agosto de 2010 e julho de 2011, que é período de referência para os cálculos anuais. O número é 3% maior do que a estimativa anunciada em dezembro (de 6.238 km2), mas, ainda assim, é o menor já registrado desde que o Inpe começou a fazer o monitoramento via satélite da região, em 1988.