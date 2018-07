Revisor do mensalão absolve dois ex-dirigentes do Banco Rural O revisor da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) divergiu do relator e absolveu nesta quarta-feira os ex-dirigentes do Banco Rural Ayanna Tenório e Vinícius Samarane, por considerar não haver provas de que eles sabiam de irregularidades em empréstimos feitos ao PT e a agências de Marcos Valério.