Revisor do mensalão absolve Duda Mendonça por lavagem de dinheiro O marqueteiro da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência em 2002, Duda Mendonça, e sua sócia, Zilmar Fernandes, foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro pelo revisor do julgamento do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.