Revisor do mensalão inicia leitura do voto nesta 4a no STF O revisor da ação penal do chamado mensalão, ministro Ricardo Lewandowski, iniciará nesta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), a leitura do seu voto no processo, que poderá ter pontos divergentes aos apresentados pelo relator do caso, Joaquim Barbosa.