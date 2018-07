Revisor segue relator e vota por condenação de ex-diretor do BB O ministro revisor da ação penal do chamado mensalão, Ricardo Lewandowski, votou nesta quarta-feira pela condenação do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato pelos crimes de corrupção passiva e peculato, acompanhando decisão do relator do processo, Joaquim Barbosa.