Revista de celebridades é publicada sob censura prévia

As tarjas pretas foram a forma que a editora encontrou para cumprir às pressas uma ordem judicial recebida por volta das 21h30 de anteontem, quando parte da revista já estava na gráfica, proibindo a menção do nome do cavaleiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, de 38 anos, em carta que a atriz teria enviado à editora antes de morrer.

O documento seria publicado na íntegra. Na carta, entre outras declarações, a atriz criticava Doda, seu ex-companheiro e pai de sua filha Viviane, de 8 anos. A menina e o outro filho de Cibele, Fernando, de 13, moram com Doda na Bélgica.

"Fomos pegos de surpresa, no fechamento da revista, quando recebemos a carta da juíza nos proibindo de citar o nome do cavaleiro. Por conta do horário, só tivemos tempo de cobrir o nome e o rosto dele com tarjas pretas", diz Luís Fernando Cyrillo Maluf, diretor corporativo da revista.

Para Maluf, a ordem judicial é uma forma de censura prévia. "O engraçado é que todos os outros sites publicaram a carta na íntegra. Por que só a Caras foi prejudicada?"

Resposta

Antônio Carlos Mendes, advogado da família de Doda, diz que a ação judicial foi fundamentada no direito de família para proteger a imagem dos filhos de Cibele, e não a de Doda. "Não é questão de censura. Mas é um absurdo a revista se aproveitar de uma situação dessas. Como uma pessoa que vai tirar a própria vida pode estar em estado normal para deixar uma carta?"

Mendes também disse que Doda pagou um serviço de cuidados médicos em casa que mantinha duas enfermeiras com Cibele 24 horas por dia. E afirmou que Cibele assinou há menos de 15 dias a renovação de autorização para que os filhos continuassem por mais dois anos na Europa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.