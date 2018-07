Revista Economist declara apoio a Obama para presidente dos EUA A revista The Economist, um bastião da economia de livre mercado, declarou nesta sexta-feira seu apoio ao candidato democrata Barack Obama na corrida presidencial norte-americana. Estampando em sua capa uma imagem de Obama pensativo debaixo do título "Chegou a hora," a publicação britânica de 165 anos de existência afirmou que endossa com sinceridade a candidatura do democrata. "Quanto a apresentar um futuro mais luminoso para os EUA e o mundo, o senhor Obama elaborou um retrato mais convincente e mais detalhado. Ele vem fazendo campanha com mais estilo, inteligência e disciplina que seu adversário", disse a publicação. "O senhor Obama merece a Presidência", afirmou a revista semanal, que possui um grande público leitor nos EUA. A Economist havia dado apoio ao hoje presidente norte-americano, George W. Bush, nas eleições de 2000 e ao democrata que tentou sem sucesso impedi-lo de reeleger-se em 2004, John Kerry. Em 2000, os EUA eram sem sombra de dúvida uma superpotência, disse a revista. A questão central então era decidir o que fazer com o imenso superávit orçamentário do governo. "Quando os norte-americanos forem às urnas na próxima semana, o clima será bem diferente. Os EUA estão infelizes, divididos e com problemas tanto internamente quanto no cenário internacional. Sua autoconfiança e seus valores encontram-se sob ataque." Apesar de a escolha por Obama envolver algum risco por causa da inexperiência dele, o candidato demonstrou claramente que é a melhor opção para restabelecer a autoconfiança dos EUA, disse a Economist. Observando ainda que o democrata seria o primeiro presidente negro dos EUA caso derrote o republicano John McCain nas eleições da próxima terça-feira, a revista afirmou: "Ele aliviaria, ou talvez curasse, a ignóbil ferida racial legada pela história norte-americana e minoraria a tendência dos negros norte-americanos de responsabilizar o racismo por seus problemas."