Revista elege Berlusconi ''estrela do rock'' do ano A edição italiana da revista Rolling Stone elegeu o premiê Silvio Berlusconi como a "estrela do rock" do ano. Em sua edição de dezembro, a revista especializada em música costuma eleger uma personalidade que se distinguiu durante o ano por seu "temperamento rock"n roll". ""Il Cavaliere" é capaz de estar sob os holofotes como ninguém e seu estilo de vida é digno das melhores estrelas do rock", justificou o diretor da revista, Carlo Antonelli. "Rod Stewart, Brian Jones e Keith Richards, em seus tempos de ouro, eram novatos em comparação a ele." A publicação traz na capa um desenho de Berlusconi feito pelo americano Shepard Farey, que criou o famoso cartaz com o rosto do presidente dos EUA, Barack Obama, e a palavra hope ("esperança", em inglês), símbolo de sua campanha.