Revista especializada aponta Rio como favorita Na semana da decisão, o Rio aparece como a melhor candidatura em um ranking entre as cidades que concorrem para receber a Olimpíada de 2016. A publicação especializada em Jogos Olímpicos, Around the Rings, diz em seu último número que a cidade brasileira tem o melhor projeto. Mas a vantagem sobre Chicago é mínima. No ranking da revista, o Rio somou 84 pontos, contra 83 de Chicago. Tóquio e Madri estão empatadas com 80. O ranking é o único independente do COI.