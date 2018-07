Revista francesa publica fotos de topless de mulher do príncipe William

A revista francesa Closer publicou fotos de topless de Kate, mulher do príncipe William, supostamente tiradas na semana passada.

Segundo porta-vozes da família real britânica, a duquesa de Cambridge se disse "entristecida" com a notícia.

Segundo a revista, as fotos foram tiradas durante uma estada do casal real em um castelo de um sobrinho da rainha Elizabeth 2ª na Provença, ao sul da França.

Representantes da realeza afirmaram não ter condições de atestar a veracidade das fotos no momento.

As fotos foram tiradas com lentes de longo alcance, mas as imagens são claramente do casal real.

A publicação traz quatro páginas com fotos de William e Kate, com a duquesa de topless em várias delas.

Jornais recusam

Kate e o príncipe William, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, estão, no momento, em meio a uma viagem oficial de nove dias pela Ásia.

Eles teriam sido informados sobre os planos da revista de publicar as fotos durante um café-da-manhã em Kuala Lumpur, na Malásia, nesta sexta-feira.

O casal teria ficado "entristecido e decepcionado" com o que consideram uma invasão de sua privacidade.

As fotos teriam sido inicialmente oferecidas a jornais britânicos, que as teriam recusado.

Proteção contra a mídia

O site da revista Closer na internet traz uma imagem pequena da próxima capa com imagens pixeladas que mostram aparentemente Kate removendo a parte de cima de seu biquíni.

O casal manteve a agenda de sua visita à Ásia, que faz parte das celebrações pelo Jubileu de Diamante da rainha (60 anos de sua ascensão ao trono).

As supostas fotos de Kate na Closer aparecem poucas semanas após a polêmica sobre a publicação de fotos do príncipe Harry, irmão de William, nu durante uma festa particular em um hotel de Las Vegas no mês passado. Apenas o tabloide The Sun publicou as fotos de Harry.

Para Peter Hunt, especialista em família real da BBC, se forem genuínas, as fotos de Kate representam um golpe forte para William, que deseja proteger sua mulher dos excessos da mídia.

O príncipe acompanhou a complexa relação de sua mãe, Diana, com a mídia, e acredita que as ações dos paparazzi que a perseguiam contribuíram para a sua morte em um acidente de trânsito em Paris, em 1997. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.