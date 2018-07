Revista Granta lança coletânea com jovens brasileiros Durante a Festa Literária Internacional de Paraty de 2011, a tradicional revista literária Granta, publicada em sete países e responsável por antecipar talentos reconhecidos mais tarde com os principais prêmios internacionais, como Julian Barnes, anunciou a intenção de fazer uma edição para revelar os melhores jovens escritores brasileiros. A ideia foi bem aceita por autores com menos de 40 anos e a Alfaguara, editora responsável pela publicação da revista no Brasil, registrou 247 inscrições. Nos últimos meses, muito se especulou sobre quem seriam esses escritores. O mistério terminou ontem, com o anúncio dos 20 selecionados, também na Flip.