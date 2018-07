Revista Newsweek abandona versão em papel

A nova revista digital será conhecida como Newsweek Global e terá uma edição mundial unificada, de acordo com mensagem publicada no site Daily Beast.

A revista será bancada por assinaturas e estará disponível para leitores eletrônicos e tablets, e também na Internet, com algum conteúdo disponível no site Daily Beast, disseram Tina Brown, a editora chefe da Newsweek Daily Beast, e Baba Shetty, presidente da companhia, na mensagem.

"Estamos conduzindo uma transição com a Newsweek, e não dizendo adeus à revista", afirmaram Brown e Shetty no comunicado. A decisão de suspender a publicação da versão em papel da revista criada 80 anos atrás se deve "à situação econômica desafiadora da produção e distribuição de uma publicação em papel".

A transição envolverá cortes de pessoal, mas a mensagem não informa quantos.

A Newsweek, que se fundiu ao site Daily Beast, de Brown, em 2010, vem conquistando audiência crescente, em parte devido à popularidade de aparelhos como Kindle, da Amazon, iPad, da Apple, e Nook, da Barnes & Noble.

O crescimento levou a Newsweek a um "ponto de inflexão", no qual se tornou mais efetivo distribuir a publicação apenas via canais digitais, disseram Brown e Shetty.

Barry Diller, veterano executivo de mídia e presidente-executivo da IAC/InteractiveCorp, que detém participação majoritária na Newsweek Daily Beast, havia declarado em julho que estava estudando transformar a Newsweek em revista exclusivamente online, devido ao custo de "produção" de uma publicação semanal.

O Daily Beast recebe mais de 15 milhões de visitantes únicos por mês, alta de 70 por cento sobre um ano antes, com grande parte sendo atraída pela Newsweek.

O volume de páginas de anúncios publicitários em revistas dos Estados Unidos caiu 8,8 por cento no primeiro semestre de 2012, segundo dados do Information Bureau, da Publisher. A Newsweek teve uma performance melhor, com alta de 7,6 por cento durante o período.

Mas a circulação da revista tem caído há vários anos nos EUA, recuando do recorde de cerca de 3 milhões para cerca de 1,5 milhão atualmente.