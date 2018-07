Revistas masculinas sujam imagem da mulher, diz oposição na Grã-Bretanha

O Partido Conservador britânico, da oposição, criticou as revistas masculinas nesta segunda-feira, argumentando que este tipo de publicação está formando uma geração de "pais irresponsáveis". Michael Gove, porta-voz do partido para assuntos ligados à educação, associou o conteúdo das revistas dedicadas ao público masculino ao desmantelamento familiar e à desvalorização das mulheres. "Devemos levantar questões sobre o hedonismo instantâneo celebrado pelas revistas que visam atrair homens jovens", disse Gove. "Publicações como Nuts e Zoo pintam a imagem da mulher como um objeto permanentemente e sensualmente disponível", disse ele durante um discurso que teve como objetivo defender políticas do partido para casamento, família e educação. Juntas, as duas publicações mensais britânicas vendem mais de 500 mil exemplares. Em sua última edição, a Nuts trouxe na capa fotos de cinco mulheres de topless e a Zoo promove atualmente uma competição para eleger a "namorada mais burra" da Grã-Bretanha. Ainda na opinião do porta-voz, "as fotos usadas por elas reforçam um conceito muito limitado sobre a beleza e uma abordagem muito superficial sobre o que é a mulher". O conservador elogiou o trabalho feito pelas revistas femininas que, segundo ele, abordam assuntos de "maneira madura e responsável." "Nós deveríamos perguntar àqueles que tiram seus lucros ao encorajar um comportamento irresponsável entre homens, o que pensam que estão fazendo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.