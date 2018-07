Revolta marca enterro de corpo de vítimas de explosão Amparados por amigos e familiares, os pais do bancário Matheus Maia Macedo de Andrade, 19 anos, pareciam não acreditar em sua morte quando o corpo do rapaz era enterrado, no início da tarde de hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Matheus foi uma das vítimas da explosão que destruiu o restaurante Filé Carioca, na manhã de ontem, no centro do Rio. O estabelecimento foi pelo ares no momento em que o jovem passava pelo local.